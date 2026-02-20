FC 26 Nuova Evoluzione | Allenamento corsa – Metti il turbo ai tuoi talenti Running Workout
EA ha appena lanciato una nuova sessione di allenamento dedicata alla corsa, pensata per migliorare le prestazioni dei giocatori. La novità si rivolge a chi vuole potenziare velocità e resistenza, offrendo esercizi specifici e mirati. Se i centrocampisti faticano a tenere il passo durante le partite o la squadra appare senza energia, questa proposta può fare la differenza. L’obiettivo è aiutare gli atleti a mettere il turbo ai loro talenti.
Se la tua squadra manca di brio o se i tuoi centrocampisti faticano a rincorrere gli avversari, EA ha appena rilasciato la soluzione perfetta. La nuova Evoluzione “Allenamento corsa” è disponibile da oggi e punta tutto sul parametro più amato dai player: il Ritmo. Perché non puoi fartela sfuggire. Questa EVO è un vero e proprio “tagliando” per i tuoi giocatori con 86 OVR o inferiore. In un gioco dove lo scatto iniziale fa la differenza tra un gol fatto e un contrasto subito, ricevere un boost di +4 in Accelerazione e Velocità scatto è un vantaggio enorme. Resistenza infinita: Grazie al +5 in Resistenza e allo stile di gioco Inesauribile, il tuo giocatore correrà per 90 minuti senza cali di prestazione.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
