A Torino, il servizio della metropolitana si ferma alle 21:30 nei giorni feriali. Questa limitazione riguarda il funzionamento quotidiano dei treni, che vengono sospesi a quell'orario. La decisione si basa su un vincolo tecnico, e il servizio non viene garantito oltre questa ora. I lavori di digitalizzazione presso i cantieri di Infra potrebbero essere collegati a questa modifica all’orario di funzionamento.

? Cosa sapere Il servizio metro di Torino si interrompe alle 21:30 nei giorni feriali.. I cantieri digitali di Infra.To dal febbraio 2025 limitano la disponibilità dei treni.. Il servizio metropolitano di Torino si interrompe alle 21:30 nei giorni feriali, costringendo chi rientra tardi a cambiare radicalmente i propri spostamenti verso casa. Mentre nelle grandi città asiatiche i treni restano in circolazione fino all’una o alle due del mattino e in gran parte d’Europa il servizio si protrae fino a mezzanotte, la capitale piemontese presenta un orario decisamente ridotto. Non si tratta di una scelta legata alla calma sociale o alle abitudini dei cittadini, ma di un nodo tecnico che affonda le radici nella gestione stessa dell’infrastruttura automatizzata VAL, nata nel 2006 per le Olimpiadi invernali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metro Torino: il vincolo tecnico che blocca i treni dopo le 21:30

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