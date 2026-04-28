A gennaio 2026, i passeggeri della metro C sono stati 1.596.677, con un incremento dell'11% rispetto al mese precedente. La crescita del numero di utenti si accompagna a un aumento del 50% delle quotazioni immobiliari nelle zone prossime alla linea. Nel frattempo, si registra un aumento consistente dell’afflusso di persone nel centro abitato collegato alla metropolitana.

? Cosa sapere A gennaio 2026 i passeggeri della metro C aumentano dell'11% con 1.596.677 validazioni.. L'estensione della rete verso Colosseo spinge i prezzi immobiliari del 50% in alcune zone.. Le stazioni di Colosseo e Porta Metronia hanno spinto l’afflusso di passeggeri della metro C verso un incremento dell’11% nel mese di gennaio 2026, segnando un salto di 159.894 validazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Camminando per i quartieri che si affacciano sulla terza linea sotterranea, si percepisce una dinamica insolita: a fronte di un aumento dell’offerta di servizi, la domanda dei romani è cresciuta in modo massiccio. Nel gennaio appena trascorso, i dati indicano che ben 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metro C: boom di passeggeri e case che schizzano del 50%

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