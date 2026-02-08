Superbonus il cantiere che non finisce mai | a Perugia condomini con infiltrazioni muffe e case svalutate del 50%

A Perugia, molti condomini sono ancora alle prese con i problemi lasciati aperti dai lavori del Superbonus. Le infiltrazioni d’acqua nelle parti comuni e le muffe nelle case fanno crescere preoccupazioni tra i residenti, che vedono il valore delle loro proprietà scendere anche del 50%. I lavori sono iniziati con l’intento di migliorare l’efficienza energetica, ma si sono trasformati in un incubo per chi vive in questi edifici. La ristrutturazione sembra non finire mai, e le difficoltà continuano a pesare sulle famiglie.

Il sogno dell'efficientamento energetico diventa un incubo, con infiltrazioni nelle parti comuni e immobile deprezzato. È il risultato dei lavori effettuati in un condominio di Ponte San Giovanni, con i proprietari disperati per infiltrazioni d'acqua persistenti, muffe estese, distacchi di.

