A Terni, le multe per eccesso di velocità sono aumentate del 51% rispetto all'anno precedente. Le autorità hanno registrato un incremento significativo delle sanzioni per infrazioni al Codice della strada, evidenziando una maggiore attività di controllo e repressione delle violazioni. La crescita delle multe ha coinvolto diverse zone della città, con un picco nelle strade più trafficate.

Le strade di Terni registrano un impatto violento in termini di sanzioni: le infrazioni al Codice della strada sono schizzate del 51% rispetto ai livelli del 2024. I dati, emersi dal controllo di gestione 2025 condotto dalla Direzione polizia Locale, evidenziano come la gestione della viabilità urbana sia in una fase di profondo mutamento, con una pressione crescente sui conducenti che non rispettano i limiti di velocità. L’esplosione delle sanzioni per eccesso di velocità. Il cuore del problema risiede nella velocità. Le rilevazioni effettuate dagli autovelox fissi rappresentano ormai il 61,74% del totale delle violenze accertate. Se si guarda all’andamento temporale, il fenomeno è in accelerazione brutale: le multe per aver superato i limiti di velocità tramite i dispositivi fissi sono quasi triplicate rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, boom di multe: le sanzioni per velocità schizzano del 51%

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