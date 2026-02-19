Meteo | tornano piogge e vento temperature non oltre i 15 gradi
Nel Agrigentino, il cielo si oscura e il vento si fa più forte, portando piogge intense, dopo giorni di sole e temperature sopra i 15 gradi. Le previsioni indicano che le piogge potrebbero durare tutto il giorno, accompagnate da raffiche di vento che spingeranno le temperature ancora più in basso. La zona si prepara a un miglioramento a breve termine, ma nel frattempo, le strade si riempiono di pozzanghere e le persone sono invitate a usare cautela. La pioggia tornerà a cambiare il volto della regione.
Dopo alcuni giorni di tempo stabile e temperature più miti, anche nell’Agrigentino è atteso un peggioramento. Le correnti meridionali che hanno favorito un rialzo termico lasceranno spazio, da questa sera, a una nuova perturbazione che riporterà piogge, vento sostenuto e un generale calo delle temperature. Sono le previsioni di Francesco Nucera di 3bMeteo.com. Giovedì le condizioni tenderanno a peggiorare dalla sera, con piogge e locali rovesci in arrivo dai settori occidentali e tirrenici. I venti soffieranno da Sud, moderati. Venerdì sarà la giornata più instabile, con precipitazioni diffuse soprattutto nelle aree interne e sul versante tirrenico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sole, vento e temperature massime di 15 gradi: il meteo a Milano e in Lombardia per il martedì di CarnevaleIl sole, il vento e le temperature di 15 gradi hanno caratterizzato il clima a Milano e in Lombardia durante il martedì di Carnevale.
Meteo, un'altra settimana di maltempo: attesi vento e piogge ma Palermo toccherà i 20 gradiQuesta settimana il maltempo non dà tregua alla Sicilia.
Döme Gábor - Csuka vagy Musky A 10.000 dobás hala
Argomenti discussi: Meteo Prossimi Giorni: tregua già finita, entro Giovedì tornano Pioggia e Neve. Gli aggiornamenti; Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco dove; Previsioni meteo Toscana: torna la pioggia e scatta un’allerta per vento; Il ciclone di San Valentino porta neve, pioggia e vento di burrasca in Emilia Romagna.
Meteo: tornano piogge e vento, temperature non oltre i 15 gradiNel weekend la situazione tenderà a migliorare: sabato ancora qualche incertezza, mentre domenica prevarrà il sole ... agrigentonotizie.it
Meteo, metà settimana: ritornano pioggia e neve. Ecco doveBreve tregua dal maltempo sull'Italia, anche se è passeggera visto che in serata torna il maltempo con piogge e neve. meteo.it
Le condizioni meteo tornano a peggiorare sulla Sardegna. Da ovest avanza il fronte freddo che entro il pomeriggio avrà attraversato l’isola, seguito da un cambio di circolazione e dal travaso dal Golfo del Leone di aria relativamente più fredda di origine polar facebook
#Meteo: tornano #Pioggia e #Neve a bassa quota, le regioni a rischio nelle prossime ore x.com