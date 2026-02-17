Meteo | breve parentesi di maltempo poi ritorna l’anticiclone con un weekend soleggiato

Un fronte di maltempo ha colpito la Provincia di Rimini causando piogge e temporali in mattinata, ma da giovedì sera torna il sole. Dopo giorni di pioggia, l’anticiclone si riprende e porta un weekend caldo e soleggiato. La perturbazione atlantica ha portato rovesci intermittenti e un calo delle temperature, ma il cielo tornerà sereno nel fine settimana.

Nuvole e rovesci in arrivo giovedì con ventilazione meridionale sostenuta. Temperature senza grandi variazioni e nuovo miglioramento nel fine settimana Sulla Provincia di Rimini le condizioni si manterranno in prevalenza soleggiate fino mercoledì. Nella giornata di giovedì invece una perturbazione di matrice atlantica determinerà un peggioramento già in mattinata, con piogge e rovesci intermittenti che insisteranno fino a sera e con una sostenuta ventilazione meridionale. A fare il punto sulla situazione meteo è l'esperto Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com: “Da venerdì anche questa perturbazione si allontanerà verso est e il tempo tornerà a migliorare.🔗 Leggi su Riminitoday.it

