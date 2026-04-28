meteo le previsioni in campania per martedi 28 aprile 2026

Le previsioni meteorologiche per la Campania indicano che, martedì 28 aprile 2026, ad Avellino il cielo sarà sereno e il sole splenderà senza interruzioni, senza possibilità di pioggia.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedi 28 aprile 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3015m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3005m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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#Meteo #Sardegna #28aprile - Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Venti deboli e mari poco mossi. Temperature medie comprese tra 11 e 22°C. x.com