Meteo le previsioni in Campania per martedì 14 aprile 2026

Da anteprima24.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per martedì 14 aprile 2026, le previsioni meteo indicano in Campania un andamento variabile. A Avellino, si prevede inizialmente una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli, con alternanza di nuvole e spazi di sereno che si intensificano nel pomeriggio.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 14 aprile 2026. Avellino – Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 0.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2888m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Meteo, le previsioni in Campania per martedì 7 aprile 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 7 aprile 2026.

Meteo | Previsioni per martedì 14 aprileA Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 11mm di pioggia.

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