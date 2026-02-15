Puglia allerta meteo arancione | forti temporali e venti colpiranno Bari e provincia per le prossime 10 ore

Una tempesta si è abbattuta su Bari e la sua provincia, provocando l’attivazione dell’allerta arancione. Le forti piogge e i venti intensi, previsti per le prossime dieci ore, sono dovuti a un fronte temporalesco che si sta spostando dalla vicina regione. Le strade si sono riempite di acqua e molte aree sono state isolate a causa delle condizioni meteo avverse.

Puglia in Allerta: Temporali e Venti Forti Colpiranno Bari e Provincia. Bari e la sua provincia sono state poste in allerta arancione a causa dell’arrivo previsto di forti temporali a partire dalle 14:00 di oggi, sabato 14 febbraio 2026. La Protezione Civile ha innalzato il livello di rischio idrogeologico, prevedendo precipitazioni intense, raffiche di vento e fulmini per le successive dieci ore, con particolare impatto sulla Puglia Centrale Adriatica. Le autorità invitano i cittadini a prudenza e a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione. Situazione Meteo in Rapido Peggioramento.🔗 Leggi su Ameve.eu Venti forti e temporali in arrivo su tutta la Puglia: scatta la doppia allerta meteo, giallo-arancione sui Monti Dauni Venti forti e temporali si avvicinano alla Puglia. Reggio Calabria, allerta meteo arancione: chiusi scuole, mercati e parchi per forti temporali e venti. Reggio Calabria vive ore di caos. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Bollettino di Criticità del 06 febbraio 2026 ore 15:21; Puglia, allerta arancione: previsti forti temporali; Temporali in arrivo su Bari e provincia: livello di allerta alzato ad 'arancione'; Arriva il ciclone di San Valentino: allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 20:47. Maltempo in Puglia: l’allerta diventa arancione per i violenti temporali. E da lunedì vento e freddoDalle 14 emanato messaggio di allerta valido per dodici ore, evidenziando una situazione critica per la Puglia centrale Adriatica (la parte costiera delle province Bari e Bat), il Salento, provincia T ... msn.com Maltempo: allerta arancione sulla Puglia centrale Adriatica e nel SalentoMaltempo: allerta arancione sulla Puglia centrale Adriatica e nel Salento Avviso della Protezione civile dalle 14 di oggi e per le successive 12 ore. Gialla su Puglia centrale Bradanica e basso Ofanto ... statoquotidiano.it La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta per precipitazioni intense e temporali che interesseranno gran parte della Puglia a partire dal primo pomeriggio di oggi, sabato 14 febbraio 2026, e per le successive 12-18 ore facebook Allerta Meteo Puglia: rovesci e temporali in arrivo x.com