Allerta meteo per il ciclone Oriana | piogge intense neve e forti venti Giù le temperature

Il ciclone Oriana sta creando disagi in Italia, causando piogge intense, neve e venti forti. Le condizioni meteorologiche peggiorano soprattutto in Sardegna, nel Sud e lungo la costa adriatica, dove sono stati segnalati allagamenti e blackout. Le temperature sono in calo e le raffiche di vento raggiungono velocità notevoli. Oriana si muove verso est, portando maltempo su molte zone del Paese.

Il ciclone denominato "Oriana" nel suo spostamento verso est apporta ancora instabilità sulla Sardegna, sulle regioni meridionali e su quelle del versante adriatico. Per la giornata odierna, secondo l'Aeronautica, sull'Italia si prevede: al nord molte nubi in mattinata con residue piogge e locali rovesci sul Triveneto ed Emilia-Romagna seguiti poi durante il giorno da ampie schiarite; in tarda serata un nuovo impulso porterà nuove nubi con precipitazioni a carattere di rovescio su Valle d'Aosta e rilievi alpini e isolate piogge sul Triveneto; le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi alpini al di sopra degli 800-1000 metri.