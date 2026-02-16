Gennaio 2026 | clima impazzito tra temperature record globali e ritorno del freddo intenso in Europa e Siberia

A gennaio 2026, il clima si è agitato a causa di temperature estreme che hanno rotto record in tutto il mondo, mentre in Europa e Siberia sono tornate ondate di gelo intenso. Il freddo ha colpito regioni che fino a poco tempo prima avevano sperimentato caldo estremo, portando nevicate abbondanti e temperature sotto zero anche in zone normalmente miti. Questo cambiamento improvviso ha sorpreso molte comunità e ha complicato le attività quotidiane.