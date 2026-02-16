Gennaio 2026 | clima impazzito tra temperature record globali e ritorno del freddo intenso in Europa e Siberia
A gennaio 2026, il clima si è agitato a causa di temperature estreme che hanno rotto record in tutto il mondo, mentre in Europa e Siberia sono tornate ondate di gelo intenso. Il freddo ha colpito regioni che fino a poco tempo prima avevano sperimentato caldo estremo, portando nevicate abbondanti e temperature sotto zero anche in zone normalmente miti. Questo cambiamento improvviso ha sorpreso molte comunità e ha complicato le attività quotidiane.
Gennaio 2026: Un Clima Instabile, Tra Record di Calore e Ritorno della Siberia. Il 2026 si apre con un quadro climatico globale allarmante, segnato da temperature record e ondate di freddo intenso. Gennaio è stato il quinto mese più caldo mai registrato, con una temperatura superiore di quasi un grado e mezzo rispetto ai livelli preindustriali, mentre l’Europa ha vissuto un periodo di gelo che ha reso il mese il più rigido dal 2010. Questa dicotomia inquietante tra riscaldamento globale e eventi climatici estremi sottolinea la crescente instabilità del sistema climatico. Un Mondo a Due Facce: Caldo Record e Gelo Inaspettato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Dopo anni di inverni troppo miti, nel 2026, se le previsioni saranno confermate, 29, 30 e 31 gennaio porteranno temperature polari e neve, rispettando perfettamente l'antica leggenda del freddo più intenso dell'anno
L’arrivo di temperature polari e neve nel gennaio 2026 conferma le previsioni e riaccende il dibattito sulle variazioni climatiche.
Allerta meteo in tutta Italia: nubi nere e temperature in calo segnano l’arrivo del freddo intenso
L'Italia si prepara a un'altra giornata di maltempo.
