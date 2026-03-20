Goccia fredda sull’Italia in arrivo instabilità e lieve calo termico | le previsioni meteo per il weekend

Una goccia fredda sta arrivando sull’Italia, portando instabilità e un lieve calo delle temperature nel fine settimana. Le previsioni indicano che sabato 21 e domenica 22 marzo si registreranno piogge e nevicate in diverse regioni del paese. Il cambiamento climatico si farà sentire con condizioni meteo variabili e temporali. Le previsioni meteo segnalano un aumento dell’instabilità per il weekend.

L'inizio della primavera sarà caratterizzato dall'instabilità meteo: nel weekend di sabato 21 e domenica 22 marzo una "goccia fredda" porterà piogge e nevicate sull'Italia. Temperature in calo con valori sotto la media. Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo Meteo Expert. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Meteo Giuliacci, goccia fredda verso l'Italia: occhio al weekend Neve in arrivo sull’Italia: Previsioni meteo per il weekendLa neve è prevista in particolare sui versanti occidentali delle Alpi, soprattutto in Piemonte e Valle d’Aosta, dove comincerà a cadere già da oggi a... Approfondimenti e contenuti su Goccia fredda Temi più discussi: Meteo, una goccia fredda in arrivo in Italia: cosa significa e di cosa si tratta; Meteo, arriva la Goccia Fredda: l'Italia divisa in due, ecco le regioni a rischio temporali e grandine; Goccia fredda in arrivo sull’Italia, rafforzerà il maltempo del vortice Jolina: le previsioni; Goccia fredda verso l’Italia: cos’è e quali saranno le conseguenze. Meteo, una goccia fredda in arrivo in Italia: cosa significa e di cosa si trattaLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, una 'goccia fredda' in arrivo in Italia: cosa significa e di cosa si tratta ... tg24.sky.it Meteo Italia – goccia fredda che si muove sul Mediterraneo, più freddo nell’ultima decade di marzoMeteo - goccia fredda in Italia con calo termico e neve, clima relativamente freddo in vista dell'ultima decade di marzo ... centrometeoitaliano.it , La pioggia ei sta prendendo una pausa di qualche ora, ma tornerà presto a farci visita. Una goccia fredda artica sta scivolando nel cuore del Mediterraneo e porterà ancora tanta acqua sul nostro territo - facebook.com facebook Goccia fredda Come proteggere le piante e i fiori appena sbocciati dal gelo improvviso di stasera x.com