Meteo settimana instabile sull’Italia | piogge temporali e neve in Appennino

La settimana si apre con un’Italia sotto una pioggia continua. le perturbazioni atlantiche portano rovesci e temporali su tutto il territorio, dal Nord al Sud. in montagna cade neve, mentre le temperature restano miti. il cielo grigio e le piogge frequenti sono ormai la norma di questi giorni.

Roma - Una sequenza di perturbazioni atlantiche attraversa il Paese da Nord a Sud: frequenti fasi piovose, temporali intensi e nevicate in montagna, temperature miti. La tendenza meteo settimanale conferma l’arrivo di un vero e proprio treno di perturbazioni diretto verso l’Italia, con effetti diffusi su gran parte del territorio. Tra venerdì 6 e domenica 8 febbraio, il quadro sarà caratterizzato da piogge, rovesci, temporali e nevicate in Appennino, mentre le temperature si manterranno su valori miti per il periodo. Venerdì 6 febbraio si aprirà all’insegna dell’instabilità. Al Nord sono previste piogge diffuse e rovesci, più insistenti su Lombardia e Nord-Est, con neve oltre i 1000 metri. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

L’Italia si prepara a un'altra settimana all’insegna dell’instabilità meteorologica, con il Sud sotto piogge e il Nord che si affaccia a un possibile nuovo peggioramento.

