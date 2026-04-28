Pasquale De Meo, 43 anni, è un farmacista che dal 1999 lavora nel mondo dell’arbitrato italiano. Recentemente ha deciso di condividere la sua esperienza, descrivendo come sia stato messo ai margini e trattato come una spia, accusato di aver agito seguendo esclusivamente l’etica. La sua storia riguarda un percorso professionale segnato da accuse e conseguenze legate a comportamenti giudicati inappropriati, pur sottolineando che le sue azioni sono sempre state motivate da principi morali.

Pasquale De Meo, ha voglia di raccontarci la sua storia? «Molto volentieri. Ho 43 anni, ho un lavoro (è farmacista; ndr), e ho vissuto dal '99 nel mondo arbitrale italiano. Come assistente sono entrato nei ranghi della Can nel 2012 e ne sono uscito, dismesso a fine della stagione 2023-24, quindi dopo la bellezza di 12 anni». Motivo della sua dismissione? «Il mio è stato un autentico calvario e comincia esattamente la sera del 7 aprile 2023 quando mi ritrovo, a fine della partita Milan-Empoli, nello spogliatoio di San Siro dove riceviamo la visita dell'osservatore Puglisi addetto a dare il voto agli assistenti. Mi anticipa un giudizio molto...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Messo ai margini e trattato come spia. La mia unica colpa? Aver seguito l’etica"

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