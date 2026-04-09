Vicario Juve il portiere messo ai margini dal Tottenham | in estate può arrivare a cifre più accessibili

Il portiere, attualmente in forza al Tottenham, potrebbe lasciare il club già questa estate. La Juventus sta monitorando da vicino le possibilità di rinforzo tra i portieri, considerando che il giocatore potrebbe essere disponibile a cifre più basse rispetto al passato. La volontà del portiere di cambiare aria e le trattative tra i club potrebbero portare a un trasferimento nelle prossime settimane. La società bianconera tiene sotto osservazione la situazione.

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Mercato Juventus, Vicario messo alla porta dal Tottenham: può arrivare a prezzo di saldo. Tutti i dettagliMercato Juventus, Vicario messo alla porta dal Tottenham: può arrivare a prezzo di saldo.

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