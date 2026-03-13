L’unica sua colpa è aver scontentato Trump un giudice smonta l’indagine sul capo della Fed Powell | così crollano le accuse sulla ristrurazione miliardaria

Un giudice federale ha emesso un'ordinanza che blocca le citazioni contro la Federal Reserve nell’ambito di un’indagine penale contro il suo presidente Jerome Powell. La decisione segue le accuse di aver promosso una ristrutturazione miliardaria, ma il giudice ha ritenuto infondate le richieste di documenti e testimonianze, evidenziando che l’unica colpa contestata sarebbe aver scontentato l’ex presidente degli Stati Uniti.

Un giudice federale ha bloccato le citazioni contro la Federal Reserve nell’ambito dell’indagine penale a carico del suo presidente Jerome Powell. Il giudice James Boasberg ha criticato duramente l’azione condotta dall’ufficio di Jeanine Pirro, procuratrice di Washington DC, definita «l’antitesi» della giustizia perché totalmente «priva di prove». La pm, nominata da Donald Trump lo scorso anno, ha definito la sentenza «scandaloso» e ha annunciato che il dipartimento di Giustizia impugnerà la decisione. La sentenza del giudice federale e le critiche. L’indagine riguarda la ristrutturazione multimiliardaria della sede centrale della Federal Reserve a Washington e sulla testimonianza resa da Powell di fronte ai membri della Commissione Bancaria del Senato in merito al progetto, da sempre criticato da Trump. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Giudice federale Usa blocca la citazione contro il presidente della Fed Powell: “Nessuna prova, solo quella di aver scontentato Trump”Un giudice federale ha bloccato la citazione contro la Federal Reserve nel contesto dell’indagine nei confronti dell’ex presidente inviso a Trump,... L’indagine sul capo della Fed Powell: «È una vendetta di Trump»La procura statunitense del distretto di Columbia ha avviato un’indagine penale nei confronti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Tutto quello che riguarda Fed Powell Fed, giudice annulla le citazioni in giudizio per Powell: Accuse senza proveROMA – Accuse pretestuose, prove esili con il solo obiettivo di molestare e fare pressione su Powell affinché ceda al presidente (Trump, ndr) o si dimetta, lasciando il posto aun presidente della ... repubblica.it La Fed non abbassa i tassi (per colpa dei dazi). L’irritazione di Trump: Powell sempre in ritardoRoma, 30 luglio 2025 – La Fed (la banca centrale americana) lascia i tassi di interesse invariati indispettendo, ancora una volta, il presidente Trump che da tempo chiede un abbassamento del costo del ... quotidiano.net