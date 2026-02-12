Duro colpo al narcotraffico sequestrati 8 chili di droga e 2 pistole

La Polizia di Bologna ha smantellato un’operazione di droga e armi. Due uomini italiani sono stati arrestati in flagranza di reato dopo una lunga indagine della Squadra Mobile. Durante l’operazione, sono stati sequestrati otto chili di stupefacenti e due pistole illegalmente detenute. La polizia ha così fatto un altro passo contro lo spaccio nel territorio.

Bologna, 12 febbraio 2026 – Duro colpo allo spaccio di droga. La Polizia di Bologna ha arrestato in flagranza di reato due italiani, attivi nel narcotraffico sul territorio bolognese, a conclusione di una mirata attività investigativa della Squadra Mobile che ha consentito di sequestrare otto chili di stupefacenti e due armi da fuoco illegalmente detenute. Auto passata al setaccio. Il primo arresto è scattato lunedì scorso nei confronti di un cittadino italiano di 32 anni (con numerosi precedenti in materia di stupefacenti) intercettato, a seguito di attività info-investigativa, nel comune di Sant'Agata Bolognese, nei pressi della zona industriale, mentre si trovava alla guida di un'auto.

