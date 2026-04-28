A Messina, la Fp Cgil ha espresso opposizione alla delibera 291 del 23 aprile, che stabilisce un limite del 10% per lo smart working tra i dipendenti pubblici. Secondo i sindacati, questa restrizione impedisce a circa 80 lavoratori idonei di accedere al lavoro agile. La questione riguarda la distribuzione delle modalità di lavoro e le possibilità di accesso al lavoro da remoto per il personale pubblico.

? Cosa sapere La Fp Cgil di Messina contesta la delibera 291 del 23 aprile sul lavoro agile.. Il limite del 10% per lo smart working impedisce l'accesso a 80 dipendenti idonei.. Antonio Trino e Giuseppe Previti, rappresentanti della Funzione pubblica Cgil di Messina, hanno inviato una nota formale al Commissario straordinario, al segretario generale e ai dirigenti dell’ente per contestare la delibera numero 291 del 23 aprile 2026, che disciplina il lavoro agile presso l’amministrazione comunale. Il documento sindacale punta il dito contro un regolamento che, secondo le osservazioni di Previti e Trino, non rispetterebbe i principi della legge 812017 e del contratto collettivo nazionale delle Funzioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, guerra allo smart working: sindacati contro il limite 10%

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