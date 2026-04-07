Smart working e crisi energetica in Italia sindacati in pressing

In Italia, lo smart working torna a essere al centro dell’attenzione, in un momento in cui la crisi energetica sta influenzando diversi settori. I sindacati hanno avviato iniziative di pressione per promuovere questa modalità di lavoro, che rappresenta una risposta possibile ai problemi legati ai consumi energetici. La discussione riguarda l’adozione di pratiche di lavoro flessibili e sostenibili, in un contesto di crescente preoccupazione per l’approvvigionamento di energia.

Lo smart working, un vecchio ritorno, che riemerge in tempi di crisi energetica. E su cui i sindacati vanno in pressing. E’ stato uno dei simboli della pandemia, con le riunioni con lo sfondo della libreria di casa e l’informatizzazione forzata di tutte le procedure. Poi il lavoro da remoto ha iniziato una lenta ritirata, le amministrazioni lo hanno ridimensionato anche negli accordi collettivi. Il consiglio dell’Aie. Ora la crisi energetica dovuta alla guerra all’Iran lo riporta d’attualità, come strumento di risparmio (contro il rincaro dei prezzi dei carburanti) dopo che l’ Aie, l’Agenzia internazionale per l’energia, l’ha inserito nel suo decalogo per ridurre la domanda di petrolio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Smart working e crisi energetica in Italia, sindacati in pressing Crisi energetica: scuole chiuse e smart working per il mese finaleLa possibile introduzione della didattica a distanza per l’ultimo mese di scuola e lo smart working generalizzato per i dipendenti pubblici emergono... Crisi energetica, il piano della Ue per ridurre i consumi: abbassare i limiti di velocità e smart workingC'è la firma di Dan Jørgensen, commissario europeo all'Energia, sul monito lanciato dall'Ue a proposito della crisi energetica causata... Temi più discussi: Crisi energetica 2026: torna lo smart working nel mondo per lo shock da chiusura dello Stretto di Hormuz; Smart working per la crisi energetica. Ecco le soluzioni di chi lo sta già facendo; Smart working 2026, ritorno del lavoro agile contro la crisi energetica; Smart working, arrivano nuovi obblighi per i datori di lavoro: cosa cambia. Smart working e crisi energetica in Italia, sindacati in pressingIl lavoro da remoto torna d'attualità come strumento di risparmio contro gli effetti della guerra all'Iran. Il governo studia i vari scenari in funzione dell'evolversi della situazione in Medioriente. lapresse.it Smart working, con la crisi energetica torna il pressing dei sindacatiFlp, Flepar, Fp Cgil e Cisl Fp chiedono più giornate di lavoro agile per i dipendenti, dopo le restrizioni delle amministrazioni centrali ... repubblica.it Smart working: cosa cambia dal 7 aprile con la nuova legge sulle Pmi - facebook.com facebook Ecco l'ennesima stangata della piovra burocratica Smart working, arriva una scartavetrata di burocrazia x.com