Dallo smart working ai metodi di cottura | 10 azioni per fermare i rincari della guerra in Medio Oriente

Smart working, auto in garage e stop ai viaggi in aereo. Sono tra le principali raccomandazioni dell’ Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) per ridurre l’impatto economico sui consumatori dovuto alle turbolenze dei mercati petroliferi legate alla guerra in Medio Oriente. Il conflitto ha provocato la più grave interruzione dell’offerta nella storia del mercato globale del petrolio: il traffico nello Stretto di Hormuz – da cui passa circa il 20% del consumo mondiale – è stato drasticamente ridotto. Questa contrazione ha reso i mercati molto più rigidi, facendo salire il prezzo del greggio oltre i 100 dollari al barile e causando rincari ancora più consistenti nei prodotti raffinati, come diesel, carburante per aerei e GPL. 🔗 Leggi su Open.online

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Aggiornamenti e notizie su Medio Oriente

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Caro carburanti, dallo smart working alla cottura elettrica: il decalogo del risparmioLo spettro di una crisi del petrolio ed energetica si avvicina (anche se le diplomazie lavorano per cercare di scongiurarlo in tutti i modi), e la Iea, Agenzia Internazionale per l'Energia, lavora in ... msn.com

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Corriere della Sera. . Secondo Fatih Birol, economista turco, esperto di energia e direttore dell’Agenzia internazionale dell’Energia, Aie, «il mondo potrebbe affrontare la peggiore crisi energetica degli ultimi decenni a causa della guerra in Medio Oriente. Una facebook

Continuo a seguire con sgomento la situazione in Medio Oriente, così come in altre regioni del mondo lacerate dalla guerra e dalla violenza. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla sofferenza di così tante persone, vittime inermi di questi conflitti. Ciò c x.com