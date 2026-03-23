Dallo smart working ai metodi di cottura | 10 azioni per fermare i rincari della guerra in Medio Oriente

Da open.online 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Smart working, auto in garage e stop ai viaggi in aereo. Sono tra le principali raccomandazioni dell’ Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) per ridurre l’impatto economico sui consumatori dovuto alle turbolenze dei mercati petroliferi legate alla guerra in Medio Oriente. Il conflitto ha provocato la più grave interruzione dell’offerta nella storia del mercato globale del petrolio: il traffico nello Stretto di Hormuz – da cui passa circa il 20% del consumo mondiale – è stato drasticamente ridotto. Questa contrazione ha reso i mercati molto più rigidi, facendo salire il prezzo del greggio oltre i 100 dollari al barile e causando rincari ancora più consistenti nei prodotti raffinati, come diesel, carburante per aerei e GPL. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Guerra in Medio Oriente, rischio rincari per carburanti e bollette: cosa può succedere ai prezzi nei prossimi mesiLa guerra in Medio Oriente entra nel sesto giorno e le prime conseguenze economiche iniziano già a farsi sentire.

Leggi anche: Guerra Medio Oriente: 3 scenari per petrolio, oro e azioni

ENG SUB |FULLThe King's Avatar S1-S3 | Yuewen Animation

Video ?ENG SUB |?FULL?The King's Avatar S1-S3 | Yuewen Animation

Aggiornamenti e notizie su Medio Oriente

Temi più discussi: Dallo smart working ai metodi di cottura: 10 azioni per attenuare l'impatto dei rincari effetto della guerra in Medio Oriente; La guerra in Iran rilancia il lavoro da remoto nel mondo; Non sarà uno shock lampo: La guerra in Iran può aprire la crisi energetica più grave della storia; Caro carburanti, dallo smart working alla cottura elettrica: il decalogo del risparmio.

medio oriente dallo smart working aiCaro carburanti, dallo smart working alla cottura elettrica: il decalogo del risparmioLo spettro di una crisi del petrolio ed energetica si avvicina (anche se le diplomazie lavorano per cercare di scongiurarlo in tutti i modi), e la Iea, Agenzia Internazionale per l'Energia, lavora in ... msn.com

medio oriente dallo smart working aiDallo smart working ai metodi di cottura: 10 azioni per attenuare l'impatto dei rincari effetto della guerra in Medio OrienteL'Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie) ha presentato una serie di azioni che governi, imprese e famiglie possono intraprendere per attenuare l'impatto economico sui consumatori derivante dalle pe ... ansa.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.