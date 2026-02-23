Messico chi dopo El Mencho? Una figlia la possibile nuova Jefa

La morte di El Mencho, il potente boss del narcotraffico messicano, è stata causata da un’operazione militare che ha colpito la sua rete. Ora, le forze di sicurezza cercano di individuare chi prenderà il suo posto, con una figlia considerata una possibile nuova “Jefa”. La sua presenza nel mondo criminale si fa sempre più concreta, mentre i vuoti di potere alimentano tensioni tra i gruppi rivali. La scena si prepara a nuove sfide.

Roma, 23 feb. (askanews) – L’assassinio in un’operazione militare del grande padrino del narcotraffico messicano, Nemesio Oseguera Cervantes, detto “El Mencho”, ha già aperto numerosi interrogativi sulla sua successione. Le autorità federali e gli analisti della sicurezza hanno iniziato a profilare i potenziali candidati alla guida del sanguinoso Cartello di Jalisco Nueva Generación (CJNG) dopo la morte del suo leader. Secondo i rapporti di intelligence e di fonti specializzate, non esisterebbe al momento un candidato unico e ben delineato, ma al contrario ci sarebbero almeno “cinque figure chiave all’interno della struttura criminale” messicana capaci di poter assurgere al ruolo di nuovo capo del gruppo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

El Mencho, chi era il narcos ucciso in MessicoLe forze di sicurezza messicane hanno eliminato Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come « El Mencho », per aver guidato un potente cartello della droga.

Messico in fiamme dopo la morte di El Mencho: 26 vittimeL’uccisione di El Mencho ha scatenato una violenta reazione nel Messico, provocando almeno 26 vittime tra civili e forze dell’ordine.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Messico nel caos dopo l'uccisione del Mencho, il signore della droga di Jalisco; Chi era il boss El Mencho e cosa sta succedendo in Messico; Violenze in Messico dopo morte El Mencho, almeno 26 morti: indicazioni della Farnesina; Violenze in Messico dopo l'uccisione del boss dei narcos El Mencho.

Messico piomba nel caos dopo l'uccisione del numero uno dei narcos. Chi era El Mencho'Gli Stati Uniti hanno fornito supporto di intelligence al governo messicano per l'operazione durante la quale 'El Mencho' è stato eliminato' ... notizie.tiscali.it

Caos in Messico dopo l’uccisione del boss dei Narcos El Mencho: almeno 26 mortiIn risposta all’operazione militare in venti stati messicani è stata scatenata un'ondata di violenza con oltre 250 posti di blocco illegali. Decine di compagnie aeree hanno cancellato i voli, la Farne ... editorialedomani.it

Messico, non si fermano le violenze dopo l'uccisione di "El Mencho" - facebook.com facebook

Messico, addio Mondiali 2026 Il patto rotto con gli Stati Uniti dopo la morte de #ElMencho x.com