Mobile Brianza | record da 2,7 miliardi l’export vola verso l’Asia

Nel 2025, il distretto del legno-arredo della Brianza ha raggiunto un saldo commerciale di 1,9 miliardi di euro e ha esportato prodotti per un totale di 2,7 miliardi di euro. Questi dati confermano la posizione di leadership nel settore produttivo lombardo, con una crescita significativa delle esportazioni verso i mercati asiatici. La regione si mantiene così tra i principali poli industriali nel settore del legno e dell’arredo in Italia.

Il distretto del legno-arredo della Brianza ha blindato la propria posizione di vertice nel produttivo lombardo al termine del 2025, registrando un saldo commerciale da 1,9 miliardi di euro e un valore delle esportazioni pari a 2,7 miliardi. Questa tenuta economica si inserisce in un quadro nazionale dove il comparto del mobile ha chiuso l’anno con una crescita dello 0,5%, sostenuto dalla capacità dei poli industriali di riposizionarsi rapidamente sui mercati globali. Nonostante le turbolenze internazionali, il settore del design italiano ha dimostrato una forza straordinaria, raggiungendo un fatturato complessivo stimato di oltre 26,7 miliardi di euro per l’anno appena concluso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mobile Brianza: record da 2,7 miliardi, l’export vola verso l’Asia L'export pugliese vola oltre i dazi: affari da 10 miliardi all'anno, +6,1% per le vendite verso gli UsaNonostante le nubi del protezionismo e le incertezze del panorama geopolitico globale, l'economia pugliese sembra reggere l'urto. Sport Made in Italy: Export record a 4,7 miliardi, USA leader ma l’Asia avanza. Sfide globali all’orizzonte.L’Industria Sportiva Italiana Volare: Export a 4,7 Miliardi, Crescita e Nuove Sfide L’industria sportiva italiana ha concluso il 2024 con un... MONZA - Il ritorno nella nostra amata Brianza è stato, come consuetudine, un successo! Per tutto il giorno, le nostre #boutiqueacieloaperto in Piazza Cambiaghi, hanno registrato il tutto esaurito, a testimonianza di questo forte legame con i nostri affezionati cli - facebook.com facebook