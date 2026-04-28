Messico | catturato capo narcos erede di ' El Mencho' le immagini del blitz

Nell’ultimo intervento delle forze armate nel nord-ovest del Messico, è stato catturato Audias Flores Silva, conosciuto come ‘El Jardinero’. Silva è ritenuto uno dei principali esponenti del Cartello Jalisco Nuova Generazione (Cjng) e viene considerato un erede di ‘El Mencho’, già noto come capo del medesimo cartello. La notizia della sua detenzione è stata diffusa attraverso immagini del blitz condotto dalle forze dell’ordine.

L’esercito del Messico ha arrestato nel nord-ovest del Paese Audias Flores Silva, noto come ‘El Jardinero’, considerato uno dei principali leader del Cartello Jalisco Nuova Generazione (Cjng). L’operazione rappresenta un nuovo duro colpo per l’organizzazione criminale, a due mesi dall’ uccisione del suo capo, Nemesio Oseguera Cervantes, detto ‘El Mencho’. Flores Silva, ritenuto il possibile successore del leader ucciso, era ricercato anche dagli Stati Uniti, che avevano offerto una ricompensa di 5 milioni di dollari per informazioni utili alla sua cattura. Questo articolo Messico: catturato capo narcos erede di 'El Mencho', le immagini del...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Messico: catturato capo narcos erede di 'El Mencho', le immagini del blitz Notizie correlate Leggi anche: Ucciso dall'esercito El Mencho, il capo dei narcos di Jalisco. Caos in Messico Messico, operazione antinarcos: arrestato Audias Flores Silva detto ‘El Jardinero’, il possibile erede di ‘El Mencho’L’esercito messicano ha arrestato nel nord-ovest del Paese Audias Flores Silva, noto come ‘El Jardinero’, considerato uno dei principali leader del... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: In Messico arrestato El Jardinero, il re dei narcos del cartello di Jalisco; Messico, operazione antinarcos: arrestato Audias Flores Silva detto ‘El Jardinero’, il possibile erede di ‘El Mencho’. Messico: catturato capo narcos erede di 'El Mencho', le immagini del blitz(LaPresse/AP) - L’esercito messicano ha arrestato nel nord-ovest del Paese Audias Flores Silva, noto come 'El Jardinero', considerato uno ... stream24.ilsole24ore.com Preso El Jardinero, re dei narcos in Messico: su di lui c'era una taglia da 5 milioniAudias Flores Silva, considerato uno dei possibili successori di El Mencho alla guida del cartello Jalisco Nueva Generacion, è stato catturato nello Stato di Nayarit. Arrestato anche Alexander Benav ... today.it Messico, nuovo colpo al cartello Jalisco: arrestato il boss El Jardinero, tra gli eredi del Mencho x.com Il mecenatismo culturale di Antonieta Rivas Mercado ha cambiato il Messico María Antonieta Rivas Mercado, che si suicidò nella cattedrale di Notre Dame a Parigi poche settimane prima del suo 31° compleanno, è forse ricordata dal mondo soprattutto per la facebook