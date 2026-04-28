Messico | catturato capo narcos erede di ' El Mencho' le immagini del blitz

Da lapresse.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultimo intervento delle forze armate nel nord-ovest del Messico, è stato catturato Audias Flores Silva, conosciuto come ‘El Jardinero’. Silva è ritenuto uno dei principali esponenti del Cartello Jalisco Nuova Generazione (Cjng) e viene considerato un erede di ‘El Mencho’, già noto come capo del medesimo cartello. La notizia della sua detenzione è stata diffusa attraverso immagini del blitz condotto dalle forze dell’ordine.

L’esercito del Messico ha arrestato nel nord-ovest del Paese Audias Flores Silva, noto come ‘El Jardinero’, considerato uno dei principali leader del Cartello Jalisco Nuova Generazione (Cjng). L’operazione rappresenta un nuovo duro colpo per l’organizzazione criminale, a due mesi dall’ uccisione del suo capo, Nemesio Oseguera Cervantes, detto ‘El Mencho’. Flores Silva, ritenuto il possibile successore del leader ucciso, era ricercato anche dagli Stati Uniti, che avevano offerto una ricompensa di 5 milioni di dollari per informazioni utili alla sua cattura. Questo articolo Messico: catturato capo narcos erede di 'El Mencho', le immagini del...🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Messico: catturato capo narcos erede di 'El Mencho', le immagini del blitz

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