Ucciso dall' esercito El Mencho il capo dei narcos di Jalisco Caos in Messico

Il capo del Cartello Jalisco Nueva Generación è stato eliminato durante un'operazione militare, causata dall’intensificarsi degli scontri tra forze di sicurezza e gruppi armati. L’azione ha portato alla morte del leader, noto per aver orchestrato numerosi traffici di droga e violenze nella regione. Durante l’operazione, le forze armate hanno sequestrato armi e documenti che potrebbero chiarire le reti criminali coinvolte. La notizia ha scatenato reazioni di tensione tra le bande rivali.

Il leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Messico, il Cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng), è stato ucciso oggi nel corso di un'operazione dell'esercito. Lo riferisce il quotidiano Milenio citando "fonti del governo di primo livello". Secondo tali fonti, Nemesio Oseguera Cervantes - meglio conosciuto come 'El Menchò - è stato intercettato e ucciso nei pressi della località di Tapalpa, nello stesso stato di Jalisco. Il governatore dello Stato di Jalisco, Pablo Lemus, nel frattempo ha dichiarato "il codice rosso" in tutto il territorio allertando la popolazione a rimanere in casa per il verificarsi di scontri provocati da uomini del cartello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Messico, ucciso El Mencho, il leader più temuto dei narcos: caos e violenze nel Paese. Il ruolo degli UsaEl Mencho, il capo del cartello Jalisco Nueva Generación, è stato eliminato durante un’operazione militare.

Ucciso dall’esercito Nemesio “El Mencho” Oseguera, il re del narcotraffico tra Messico e Usa. Aveva una taglia da 15 milioni sulla sua catturaNemesio “El Mencho” Oseguera è stato ucciso durante un’operazione dell’esercito messicano, motivata dalla sua attività criminale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ucciso dall'esercito El Mencho, il capo del cartello di Jalisco; Messico, ucciso dall'esercito il capo del cartello di Jalisco; Freddato El Mencho, il boss più ricercato. Messico in fiamme: scontri narcos-esercito; Ucciso dall'esercito messicano il capo del cartello di Jalisco.

Messico, ucciso il boss della droga El Mencho | Farnesina: Evitare spostamenti non essenzialiL'esercito del Messico ha ucciso il boss della droga El Mencho. Esultano gli Stati Uniti, che avevano posto una taglia da 15 milioni di dollari sul boss. tgcom24.mediaset.it

Messico, ucciso dall'esercito il capo del cartello di JaliscoIl leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Messico, il Cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng), è stato ucciso oggi nel corso di un'operazione dell'esercito. (ANSA) ... ansa.it

Il leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Messico, il Cartello Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, noto come 'El Mencho' è stato ucciso dall'esercito. #ANSA - facebook.com facebook

Il leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Messico, il Cartello Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, noto come 'El Mencho' è stato ucciso dall'esercito. #ANSA x.com