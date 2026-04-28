Mesotelioma | la nuova guida molecolare che predice l’immunoterapia

Ricercatori del progetto NIBIT-EPI-MESO hanno identificato quattro profili molecolari distinti nel mesotelioma pleurico. Questi profili permettono di prevedere la risposta all’immunoterapia, offrendo nuove indicazioni per il trattamento. Lo studio si concentra sull’analisi genetica e molecolare delle cellule tumorali, con l’obiettivo di migliorare le strategie terapeutiche. La scoperta rappresenta un passo importante nella personalizzazione delle cure per questa forma di tumore.

? Cosa sapere Ricercatori NIBIT-EPI-MESO identificano quattro profili molecolari per predire l'immunoterapia nel mesotelioma pleurico.. L'algoritmo Random Forest assegna i tumori ai gruppi con un'accuratezza dell'89 per cento.. In occasione della Giornata Mondiale per le Vittime dell’Amianto, i ricercatori dello studio NIBIT-EPI-MESO hanno svelato una scoperta fondamentale sulla risposta all’immunoterapia nel mesotelioma pleurico, coinvolgendo centri di eccellenza tra cui Alessandria. Il lavoro scientifico, che ha come coordinatore Michele Maio e che è stato pubblicato su Nature Genetics, analizza un campione di 91 pazienti sottoposti a terapie combinate con farmaci immunoterapici.🔗 Leggi su Ameve.eu

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