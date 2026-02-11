Nanoparticelle atmosferiche | nuova formula predice il movimento e valuta rischi per la salute

Un team di ricercatori dell’Università di Warwick ha trovato un modo per prevedere come si muovono le nanoparticelle nell’aria. Usano una nuova formula che aiuta a capire meglio i rischi per la salute legati a queste particelle di forma irregolare. La scoperta potrebbe migliorare i sistemi di monitoraggio e difesa contro le polveri sottili.

Un team di ricerca dell’Università di Warwick ha svelato un mistero scientifico secolare, sviluppando un metodo predittivo per calcolare il movimento di nanoparticelle atmosferiche di forma irregolare. Questa innovazione, pubblicata sulla rivista Journal of Fluid Mechanics Rapids, supera i limiti delle tradizionali approssimazioni sferiche e apre nuove prospettive nel monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e nella valutazione dei rischi per la salute pubblica. Per decenni, la previsione accurata del comportamento delle particelle irregolari sospese nell’aria ha rappresentato una sfida cruciale per la scienza degli aerosol.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Nanoparticelle Atmosferiche

Ultime notizie su Nanoparticelle Atmosferiche

