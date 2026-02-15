Scacco al linfoma la campagna che svela come la nuova immunoterapia stia rivoluzionando la cura dei tumori del sangue

La campagna “Scacco al linfoma” mette in luce come la nuova immunoterapia stia cambiando il modo di trattare i tumori del sangue. Ricercatori e medici hanno ottenuto risultati sorprendenti, specialmente nei casi di linfomi non Hodgkin, che includono più di 50 varianti. In alcuni ospedali italiani, i pazienti hanno già sperimentato miglioramenti significativi grazie a queste terapie innovative, che promettono di ridurre le recidive e migliorare la qualità della vita.

( a skanews) — I linfomi non Hodgkin comprendono oltre 50 forme diverse. Combatterle significa affrontare una partita fatta di attese, battute d’arresto e ripartenze, in cui ogni scelta conta. Questo è il cuore della campagna di informazione “Scacco al linfoma” promossa da AbbVie. Linfoma non Hodgkin: che cos'è e come si cura. guarda le foto È la ricerca scientifica che apre la strada a nuove opzioni terapeutiche, come gli anticorpi bispecifici, in grado di migliorare la cura e la qualità di vita dei pazienti. Enrico Derenzini, professore di ematologia dell’Università di Milano, spiega: «Con l’introduzione di nuove forme di immunoterapia finalmente siamo in grado di curare dei linfomi in fase di recidiva che fino a pochi anni fa non sarebbero state curabili. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - "Scacco al linfoma", la campagna che svela come la nuova immunoterapia stia rivoluzionando la cura dei tumori del sangue Senza sangue non si cura: il Cardarelli rilancia la campagna per nuovi donatori Il Cardarelli di Napoli ha rilanciato la sua campagna di sensibilizzazione sui donatori di sangue, sottolineando che senza sangue non si può curare, in risposta alle continue carenze di scorte che mettono a rischio interventi e emergenze. Soave ci mette la faccia per il dono del sangue: Avis lancia la nuova campagna di sensibilizzazione Avis presenta una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata al dono del sangue, con un focus su volti e storie di persone comuni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scacco al Linfoma – Un nuovo ponte tra la ricerca e la cura; Al via la campagna ‘Scacco al linfoma - Un nuovo ponte tra la ricerca e la cura’; Scacco al linfoma, campagna per vincere partita con tumori non Hodgkin; Cancro, quando la relazione diventa cura. Al via la campagna ‘Scacco al linfoma - Un nuovo ponte tra la ricerca e la cura’I linfomi rappresentano circa il 50% dei tumori ematologici e non si manifestano tutti allo stesso modo: differiscono per aggressività, velocità di crescita e risposta alle terapie. Con ogni recidiva, ... milanofinanza.it Scacco al linfoma, campagna per vincere partita con tumori non HodgkinRoma, 12 feb. (askanews) – I linfomi non Hodgkin comprendono oltre 50 forme diverse. Combatterle significa affrontare una partita fatta di attese, battute d’arresto e ripartenze, in cui ogni scelta co ... askanews.it Convivere con il linfoma significa affrontare un percorso fatto di attese, decisioni complesse, battute d’arresto e nuove ripartenze. Un cammino in cui ogni scelta conta. Il 12 febbraio è partita la campagna di #AbbVie Scacco al Linfoma: un progetto nato per r facebook “Scacco al Linfoma – Un nuovo ponte tra la ricerca e la cura”. Al via la campagna per cambiare la partita nei linfomi non Hodgkin salutedomani.com/2026/02/12/sca… x.com