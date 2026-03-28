Altri 10.000 soldati Usa verso l’Iran La mossa di Trump per alzare il potere contrattuale con gli ayatollah

Secondo fonti affidabili, si parla di un incremento di 10.000 soldati statunitensi da inviare nella regione del Medio Oriente, con l’obiettivo di rafforzare la presenza militare e di prepararsi a eventuali escalation con l’Iran. La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal e confermata anche da Axios, che spesso fornisce dettagli sugli sviluppi di crisi in quella zona.