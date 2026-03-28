Altri 10.000 soldati Usa verso l’Iran La mossa di Trump per alzare il potere contrattuale con gli ayatollah
Secondo fonti affidabili, si parla di un incremento di 10.000 soldati statunitensi da inviare nella regione del Medio Oriente, con l’obiettivo di rafforzare la presenza militare e di prepararsi a eventuali escalation con l’Iran. La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal e confermata anche da Axios, che spesso fornisce dettagli sugli sviluppi di crisi in quella zona.
Altri 10.000 soldati di unità da combattimento da schierare sul fronte del conflitto con l’Iran. L’indiscrezione, rilanciata dal Wall Street Journal, è confermata anche dal media Axios, solitamente bene informato sugli scenari di crisi in Medio Oriente. Con questo ulteriore rafforzamento, il numero dei militari americani salirebbe a 17.000, compresi i 5.000 marines e i 2.000 paracadutisti dell’82esima Divisione aviotrasportata, già inviati nella regione. Le truppe aggiuntive includerebbero fanteria, veicoli corazzati e supporto logistico – secondo quanto scritto dal Wsj – osservando che, comunque, si tratta di un numero di gran lunga inferiore ai 150. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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