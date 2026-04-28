Mercato Napoli se via via Anguissa occhio al colpo dalla Serie A | la situazione

Secondo quanto riportato, il centrocampista del Napoli potrebbe lasciare il club. Diversi club turchi hanno mostrato interesse nei suoi confronti, mentre il club partenopeo valuta possibili alternative, tra cui il calciatore di proprietà di un’altra squadra italiana. La situazione si sviluppa in vista di eventuali movimenti di mercato, con attenzione anche al futuro di altri giocatori in rosa.

Anguissa potrebbe lasciare il Napoli, secondo quanto rivela Fabrizio Romano. Diversi club turchi stanno sondando il terreno per l’ivoriano, aprendo così le porte a un ricambio in mediana con Davide Frattesi come possibile sostituto. Anguissa e il mercato: la valutazione del giocatore. Frank Zambo Anguissa non è più stato lo stesso nella stagione appena conclusa. La dirigenza azzurra ha già iniziato a ragionare su alternative nel caso in cui il centrocampista decidesse di accettare una delle proposte che stanno arrivando dalla Turchia. Come rivela Romano, “Anguissa continui ad avere estimatori in Turchia, fuori dall’Europa ci sono diversi club che stanno sondando il terreno per arrivare a lui”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Mercato Napoli resta bloccato, l’idea di De Laurentiis e caos in Lega: la ricostruzione

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