Mercato Napoli futuro in Serie A per Lucca? Quel club torna a pensarci! Occhio all’incastro per l’estate

Il nome di Lorenzo Lucca torna a essere al centro delle attenzioni del Bologna, che sta valutando un possibile affondo durante la prossima sessione di mercato estiva. La società interessata sta monitorando la situazione del calciatore, che attualmente gioca in un’altra squadra di Serie A. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata presa, ma l’attenzione rimane alta.

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