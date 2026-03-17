Il Milan sta valutando di riavvicinarsi ad Aké del Manchester City, considerando questa operazione come un’opportunità da cogliere durante il mercato estivo. Dopo aver tentato di acquistarlo a gennaio, il club potrebbe tornare a fare pressing sul giocatore, che rappresenta una delle opzioni in lista per rinforzare l’organico. La trattativa potrebbe riprendere nelle prossime settimane.

Continuano le voci di calciomercato sul Milan in vista di una campagna estiva che potrebbe essere davvero molto impegnata. La dirigenza del Diavolo dovrà lavorare molto se i rossoneri dovessero qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Al momento la rosa è troppo corta e con poca qualità per giocare tre competizioni. Ecco quindi che oltre ai colpi importanti il Milan potrebbe cercare delle occasioni. E una di queste potrebbe arrivare da Nathan Aké difensore del Manchester City. In Champions League ha giocato solo 4 partite ed è stato titolare solo per il 22% dei casi con soli 193 minuti in campo. In Premier League i minuti salgono a quota con 488 con 14 presenze e una percentuale di titolarità del 13%, ancora meno che in Europa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, perché puntare su Aké: per il mercato è un’occasione da prendere al volo

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