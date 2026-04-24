Jashari nel mirino della Juventus nuova e vecchia idea per il mercato bianconero

La Juventus sta valutando un nuovo investimento nel mercato dei trasferimenti e potrebbe tornare alla ricerca di un calciatore attualmente in forza al Milan. La strategia segue il successo ottenuto con l’acquisto di un altro giocatore rossonero, che si è rivelato subito utile alla squadra. La società bianconera ha già manifestato interesse, ma non sono ancora stati comunicati dettagli ufficiali o accordi in corso.

Dopo l’ottima riuscita dell’affare Kalulu, arrivato alla Juventus dal Milan e diventato un punto fermo della formazione bianconera, la Juve sarebbe pronta a fare un nuovo tentativo per un calciatore rossonero. Jashari nuovo obiettivo della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto da Transfer.com, il nome di Ardon Jashari sarebbe ridiventato un’opzione per la Juventus – che lo stima da tempo – in vista della prossima stagione con lo svizzero che ha vissuto una stagione difficile in rossonero sia per la presenza di Modric nel suo ruolo che per l’infortunio che ne ha pregiudicato la prima parte di campionato. Classe 2002, lo svizzero è stato fortemente voluto dal Milan durante la scorsa estate, riuscendo ad acquistarlo dal Bruges per una somma attorno ai 35 milioni di euro.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Jashari nel mirino della Juventus, nuova e vecchia idea per il mercato bianconero Notizie correlate Jashari nel mirino della Juventus, nuova idea per il mercato bianconeroDopo l’ottima riuscita dell’affare Kalulu, arrivato alla Juventus dal Milan e diventato un punto fermo della formazione bianconera, la Juve sarebbe... Mercato Cagliari, Kostic nel mirino dei rossoblù: il bianconero torna un’idea concreta. Cosa può succedereBastoni Barcellona, pronta una plusvalenza monstre per i nerazzurri! Ecco quanto potrebbe incassare l’Inter Mercato Cagliari, Kostic nel mirino dei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milan, Jashari nel mirino della Juventus; Juve, idea Jashari: Spalletti vuole un play, lo svizzero del Milan è una possibilità; Milan, Jashari nel mirino della Juventus: lo svizzero piace a Spalletti; Milan-Juve e l’intreccio di mercato: Jashari nel mirino dei bianconeri. Jashari nel mirino della Juventus, nuova e vecchia idea per il mercato bianconeroStando alle ultime voci di mercato Jashari sarebbe diventato un'opzione di mercato per la Juventus in vista della prossima stagione ... calciomercato.it Mercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti per il centrocampo del prossimo annoMercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti per il centrocampo del prossimo anno ... calcionews24.com Juve su Jashari Il mercato non aspetta la fine della volata Champions. Tra i vari nomi valutati in questo periodo, spunta un’idea: Ardon Jashari del Milan. Luciano Spalletti ha in testa una Juventus più esperta e carismatica in futuro, ma anche con più tecn facebook #MilanJuventus, sportellate sul mercato: l'intrigo #Goretzka e la tentazione #Jashari #SerieA #SempreMilan x.com