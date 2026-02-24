Roma Bernasconi nel mirino per la fascia | la richiesta di Gasperini e lo stato della trattativa

Giorgio Bernasconi si trova al centro di un interesse concreto da parte della Roma, che mira a rafforzare la fascia destra della squadra. La richiesta di Gasperini ha accelerato le trattative, portando avanti incontri tra i club e l’agente del calciatore. La trattativa procede con passi avanti, ma ancora nessun accordo definitivo è stato raggiunto. La società biancoceleste monitora attentamente la situazione prima di prendere una decisione.

La Roma continua a muoversi con determinazione sul fronte mercato e punta decisamente su Bernasconi come possibile rinforzo per la fascia. La richiesta tecnica avanzata da Gasperini ha segnato la linea di azione, mentre la dirigenza prepara una nuova offensiva in vista della stagione successiva. L'operazione, sebbene complessa, viene considerata strategicamente centrale per rinforzare il progetto tecnico della squadra. In previsione della prossima sessione estiva, la società capitolina intende rilanciare l'offerta per Bernasconi, ritenuto l'elemento ideale per completare la linea laterale richiesta dall'allenatore.

Calciomercato Roma, Bernasconi è l’ultima idea per la fascia: è una richiesta di Gasperini! Il punto sulla trattativaGian Piero Gasperini ha richiesto l’acquisto di Bernasconi per rafforzare la fascia, spingendo la Roma a considerare seriamente questa opzione.

Roma, movimenti in porta: se parte Svilar, occhi su Tzolakis e VicarioMile Svilar è uno dei protagonisti assoluti anche questa stagione. Basti ricordare che la Roma è la migliore difesa dei top 5 campionati europei sia per gol subiti (soltanto 16 in 26 partite) sia per ... forzaroma.info

