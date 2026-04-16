Carlos Augusto Inter rinnovo in stand-by e rebus sul futuro | c’è un club di Serie A in agguato!

Il rinnovo di contratto di Carlos Augusto con l'Inter è attualmente in sospeso, mentre il suo futuro resta incerto. La situazione contrattuale del giocatore è ancora da definire e non si conoscono i dettagli sulle trattative in corso. Nel frattempo, un club di Serie A sembra interessato a inserirsi nella trattativa e potrebbe rappresentare una possibile alternativa. La vicenda resta aperta e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

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