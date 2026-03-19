I vertici dell’Inter hanno elaborato un piano per il ritorno di Stankovic, il giovane talento serbo, nel settore mediano. La società ha deciso di integrare il giocatore nella rosa, preparando le mosse necessarie per il suo eventuale inserimento. La strategia è stata definita da Viale della Liberazione, che ora si prepara a seguire i prossimi passaggi.

Inter News 24 Stankovic Inter, i vertici di Viale della Liberazione hanno tracciato la strada per il rientro del giovane talento serbo, pronti a integrare il mediano nella rosa. Il legame tra la famiglia Stankovic e i colori dei campioni d’Italia sembra destinato a scrivere un nuovo capitolo. Tutti i segnali che filtrano da Appiano Gentile portano a una conclusione univoca: Aleksandar Stankovic, centrocampista moderno classe 2005 e figlio dell’indimenticato Dejan, è pronto a riprendersi il suo posto nel cuore della mediana nerazzurra. La maturazione al Bruges e la strategia di Ausilio. Secondo quanto analizzato dal Corriere dello Sport, il percorso di crescita del ragazzo all’estero è stato monitorato costantemente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic Inter, il piano nerazzurro per il ritorno del figlio d’arte

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