B&B e affitti turistici tra Napoli e Salerno | come distinguersi in un mercato affollato

Tra Napoli e Salerno il settore dell’ospitalità sta vivendo una fase di crescita con un numero sempre maggiore di Bed & Breakfast, case vacanza e affitti brevi. Ogni anno si registrano nuove strutture che si affacciano sul mercato, rendendo il comparto molto competitivo. La presenza di queste strutture contribuisce a un’offerta turistica in continua espansione, attirando visitatori da diverse regioni e nazionalità.

Il turismo nell’area compresa tra Napoli e Salerno vive un momento di forte espansione, con un numero crescente di Bed & Breakfast, case vacanza e locazioni brevi che si affacciano sul mercato ogni anno. I dati disponibili sulle piattaforme di affitti mostrano come la domanda rimanga robusta e competitiva nonostante la crescita dell’offerta; al tempo stesso, la sola presenza di un alloggio non è più sufficiente a garantire successo duraturo e redditività stabile. Per proprietari e gestori che intendono operare in questo contesto, diventa così essenziale comprendere come differenziare la propria proposta in un mercato ormai affollato. Nel... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - B&B e affitti turistici tra Napoli e Salerno: come distinguersi in un mercato affollato Spagna, la Catalogna torna a sfidare il mercato immobiliare: nuova stretta sugli affitti turistici mascheratiLa Catalogna torna a sfidare il mercato immobiliare – e indirettamente anche il Tribunale Costituzionale spagnolo – approvando una nuova legge che... Leggi anche: Mercato immobiliare a Napoli: tra turismo, affitti e prezzi in crescita