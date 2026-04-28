mercati senza certificato la cassazione cancella la condanna per circelli

La Cassazione ha deciso di annullare la condanna di un dirigente del Comune di Ancona coinvolto in un procedimento relativo a mercati privi di certificato antincendio. La sentenza implica che la situazione legale del dirigente si trovi ora di nuovo sotto esame, con la necessità di un nuovo procedimento giudiziario. La vicenda riguarda l’assenza di certificazioni di sicurezza antincendio in alcune aree commerciali gestite dall’amministrazione comunale.

Mercati senza certificato antincendio, condanna cancellata: tutto da rifare per il dirigente del Comune di Ancona. È la svolta nel caso che coinvolge l’architetto Giacomo Circelli, 69 anni, ex dirigente della manutenzione, frana e protezione civile del Comune di Ancona, incaricato della verifica e mantenimento della conformità degli impianti e delle reti tecnologiche alle previsioni normative in materia di sicurezza. A lui erano stati affidati i controlli sulla sicurezza degli impianti e degli edifici pubblici, compresi i mercati cittadini. Nel mirino erano finiti luoghi simbolo della città: il Mercato delle Erbe, il mercato di via Maratta e il mercato di piazza d’Armi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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