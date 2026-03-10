Accusato di riciclaggio per aver clonato la carta e giocare online | la Cassazione annulla la condanna

La Corte di cassazione ha deciso di annullare la condanna di un uomo di Reggio Calabria, accusato di riciclaggio per aver clonato una carta e giocato online. La decisione è stata presa perché non sono state fornite prove sufficienti per dimostrare il reato. La sentenza ha quindi eliminato ogni responsabilità penale nei confronti dell’imputato.

La Suprema Corte rileva carenze nella motivazione dell'appello, non è stata provata la responsabilità diretta dell'imputato La Corte di cassazione ha annullato la condanna per riciclaggio nei confronti di un uomo di Reggio Calabria per assenza di prove valide e concrete che giustifichino la piena sussistenza del reato. Per questo motivo la Suprema Corte ha rinviato il caso a un'altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo esame della vicenda. È quanto riporta Agipronews. La decisione segue il giudizio di appello che, a gennaio 2025, aveva confermato la condanna originaria. La vicenda riguarda l'utilizzo di un conto su un sito di scommesse online e operazioni di trasferimento di denaro ritenuto proveniente da reati informatici.