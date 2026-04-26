Scuola rivoluzione Valditara | nascono i nuovi licei specialistici

Il ministro dell’istruzione ha annunciato l’introduzione di nuovi licei specialistici, con l’obiettivo di combinare l’approccio umanistico con competenze tecniche e professionali. Questa iniziativa mira a modificare l’offerta formativa degli istituti superiori, creando percorsi più mirati e specifici per gli studenti. La proposta prevede una revisione dei programmi scolastici, con un focus particolare sulla formazione integrata tra discipline umanistiche e tecniche.

?? Cosa sapere Valditara propone nuovi licei specialistici per unire studi umanistici e competenze tecniche. La riforma mira a eliminare la distinzione tra licei e istituti professionali da settembre. Durante il recente evento dedicato al premio Maestro del Made in Italy, Valditara ha delineato una trasformazione radicale del sistema scolastico italiano che punta a cancellare il confine tra percorsi liceali e formazione tecnica o professionale. Il Ministro dell'Istruzione ha espresso con chiarezz .🔗 Leggi su Ameve.eu

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