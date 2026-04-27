Il dibattito sulla riforma del curriculum nei licei ha preso una piega accesa dopo le dichiarazioni di un ministro, che ha espresso ferme opposizioni alla proposta in discussione. La questione riguarda la complessità del testo di Manzoni, considerato troppo difficile per gli studenti, e ha generato proteste tra docenti e studenti. La discussione si concentra sulle modalità di introduzione degli autori classici negli studi liceali e sulle possibili conseguenze di eventuali modifiche.

«Questa riforma non s’ha da fare». Si potrebbe ricorrere alla parafrasi di una delle battute più celebri de I promessi sposi per sintetizzare l’attuale posizione del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispetto a una delle proposte di revisione dei programmi scolastici liceali avanzate nei giorni scorsi da una commissione ministeriale formata da docenti di scuola superiore e dell’università. Proposta in base alla quale la lettura del capolavoro ottocentesco di Alessandro Manzoni andrebbe spostata dal secondo al quarto anno dei licei. Valditara si è appunto mostrato scettico: «È una proposta della commissione. Ha una sua ragionevolezza ma ho qualche perplessità, perché ritengo che I promessi sposi siano particolarmente formativi anche per un giovane di 14-15 anni.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Manzoni “troppo difficile” per i licei: esplode il caso, Valditara si oppone

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