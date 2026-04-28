Memoria e poesia in scena al teatro L’Idea arriva Ignazio Buttitta Il poeta in piazza

Al teatro L’Idea arriva uno spettacolo dedicato a Ignazio Buttitta, figura significativa della cultura siciliana. Lo spettacolo intende rendere omaggio al poeta e alla sua figura, portando in scena momenti di memoria e poesia. La rappresentazione si propone di far rivivere alcuni aspetti della sua vita e delle sue opere, con un’attenzione particolare alla sua influenza nel panorama culturale dell’isola.

Uno spettacolo per rendere omaggio a Ignazio Buttitta, una delle figure più intense della cultura siciliana. Il teatro comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia ospiterà, domenica 3 maggio alle 19,30, il debutto assoluto di “Ignazio Buttitta. Il poeta in piazza”, spettacolo che intreccia narrazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate "Ignazio Buttitta. Il poeta in piazza", debutto nazionale al teatro L'IdeaDebutta in prima nazionale, domenica 3 maggio alle 19,30, al teatro comunale L'Idea di Sambuca di Sicilia "Ignazio Buttitta. “Il Toni”: poesia di ferro e libertà in scena al Teatro ManicomicsDomenica 29 marzo alle ore 16,30 al Teatro Manicomics in scena "Il Toni" di e con Agostino Bossi di Manicomics Teatrocirco Clown contemporaneo,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ignazio Buttitta. Il Poeta in Piazza; Il ritorno del Poeta in piazza: a Sambuca il debutto nazionale del viaggio nell'universo di Ignazio Buttitta; Ignazio Buttitta. Il poeta in piazza debutta a Sambuca di Sicilia. Ignazio Buttitta. Il poeta in piazza, debutto nazionale al teatro L'IdeaDebutta in prima nazionale, domenica 3 maggio alle 19,30, al teatro comunale L'Idea di Sambuca di Sicilia Ignazio Buttitta. Il poeta in piazza. Un viaggio, per musica e voce di Emanuele Buttitta ed ... agrigentonotizie.it Il Cristo incontrato per stada di Ignazio ButtittaVEDI I VIDEO Ncuntravu u Signori 6tta da Raimondo Moncada , Da In cerca della poesia (con un intervento di Buttitta, da 1:52, dopo Montale, Zanzotto, Gatto e Penna e prima di Ungaretti) , Ignazio ... quotidiano.net https://www.lasicilia.it/news/cultura-e-spettacoli/3034419/il-ritorno-del-poeta-in-piazza-a-sambuca-il-debutto-nazionale-del-viaggio-nell-universo-di-ignazio-buttitta.html - facebook.com facebook