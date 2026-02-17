Il 19 febbraio 1937, Yekatit 12 secondo il calendario etiope, diventa il punto di partenza di un evento a Roma organizzato da MillenniuM, che ricorda la strage di Addis Abeba. Quel giorno, in seguito a un attentato fallito contro Rodolfo Graziani, le truppe italiane e le camicie nere scatenarono un massacro che portò alla morte di migliaia di civili etiopi. L’iniziativa si concentra sugli archivi familiari e sulla memoria coloniale, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quei tragici fatti.

Yekatit 12 è la data del calendario etiope che corrisponde al 19 febbraio e rimanda al giorno del 1937 quando, in risposta al fallito attentato contro Rodolfo Graziani, l’esercito italiano e le camice nere ad Addis Abeba compirono un massacro che causò migliaia di morti civili. È la data simbolo del colonialismo italiano, che da anni viene ricordata con molti eventi in tutta Italia, su iniziativa di storici e associazioni anticoloniali e di afrodiscendenti. A Roma il 18 febbraio, alla Casa della Memoria e della Storia, un incontro promosso anche dal nostro mensile MillenniuM, si concentrerà sull’importanza degli archivi familiari per fare emergere una narrazione differente di un periodo storico troppo spesso rimosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Archivi familiari e memoria coloniale: a Roma l’evento con MillenniuM per ricordare la strage di Addis Abeba

Etiopia–Egitto, nuova escalation sul Nilo: Addis Abeba accusa Il Cairo di “mentalità coloniale” e rilancia sulla diga GERD

Roma: Masi (Fd’I), ripristinare decoro e sicurezza in piazza Addis Abeba e zone limitrofeRoma: Masi (Fd’I) sottolinea l’importanza di intervenire per ripristinare il decoro e garantire la sicurezza in piazza Addis Abeba e nelle zone limitrofe.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.