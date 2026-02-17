Archivi familiari e memoria coloniale | a Roma l’evento con MillenniuM per ricordare la strage di Addis Abeba
Il 19 febbraio 1937, Yekatit 12 secondo il calendario etiope, diventa il punto di partenza di un evento a Roma organizzato da MillenniuM, che ricorda la strage di Addis Abeba. Quel giorno, in seguito a un attentato fallito contro Rodolfo Graziani, le truppe italiane e le camicie nere scatenarono un massacro che portò alla morte di migliaia di civili etiopi. L’iniziativa si concentra sugli archivi familiari e sulla memoria coloniale, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quei tragici fatti.
Yekatit 12 è la data del calendario etiope che corrisponde al 19 febbraio e rimanda al giorno del 1937 quando, in risposta al fallito attentato contro Rodolfo Graziani, l’esercito italiano e le camice nere ad Addis Abeba compirono un massacro che causò migliaia di morti civili. È la data simbolo del colonialismo italiano, che da anni viene ricordata con molti eventi in tutta Italia, su iniziativa di storici e associazioni anticoloniali e di afrodiscendenti. A Roma il 18 febbraio, alla Casa della Memoria e della Storia, un incontro promosso anche dal nostro mensile MillenniuM, si concentrerà sull’importanza degli archivi familiari per fare emergere una narrazione differente di un periodo storico troppo spesso rimosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Etiopia–Egitto, nuova escalation sul Nilo: Addis Abeba accusa Il Cairo di “mentalità coloniale” e rilancia sulla diga GERD
Roma: Masi (Fd’I), ripristinare decoro e sicurezza in piazza Addis Abeba e zone limitrofeRoma: Masi (Fd’I) sottolinea l’importanza di intervenire per ripristinare il decoro e garantire la sicurezza in piazza Addis Abeba e nelle zone limitrofe.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Polla, archivi e memoria: le storie delle famiglie al centro del progetto Memoria Attiva (VIDEO); 'Archivio Tomich e Diario di guerra'. A Verona la mostra sul '900 - Heraldo; Cassolnovo, quell’archivio ponte di memoria; Restituito alla pubblica fruizione l’archivio degli Ex Spedali Riuniti di Sansepolcro.
Il ruolo degli archivi nella moda, tra conservazione della memoria e beni di mercatoUn annuncio che ha fatto il giro del mondo della moda e del collezionismo: l’Archivio Penelope di Roberta Valentini, storica fondatrice della boutique Penelope di Brescia, è stato venduto alla casa ... exibart.com
Alla scoperta degli archivi. Tour nei luoghi dove c’è la memoria del nostro futuroUn viaggio tra alcuni degli archivi della città, tra arte, fotografia e industria, con incontri e visite guidate, per diffondere la consapevolezza del ruolo degli archivi per la società civile, ... ilrestodelcarlino.it
Il punto di Maria Latella Monaco e Addis Abeba, due incontri fondamentali che raccontano la stessa storia: il mondo occidentale sta cambiando struttura. Europa più autonoma. Rivedi la puntata in streaming su @RaiPlay Non perderti l’appuntamento s x.com
Giorgia Meloni è volata ad Addis Abeba per la seconda edizione del vertice Italia-Africa, il summit di lancio del cosiddetto Piano Mattei per l’Africa. L’obiettivo è irrobustire i rapporti con un Continente al cuore dell’agenda di politica estera italiana, rilanciando l’ facebook