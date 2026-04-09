Patto di stabilità Giorgetti e Meloni insistono sulla deroga al testo firmato da loro Bruxelles ribadisce il suo no

Il governo italiano ha firmato un Patto di Stabilità che prevede tagli e tasse per circa 13 miliardi di euro. Nonostante ciò, i rappresentanti del governo continuano a chiedere una deroga al testo, sostenendo le difficoltà legate alla crisi economica ed energetica. Bruxelles ha ribadito il suo rifiuto alla richiesta, mantenendo ferme le linee stabilite sul rispetto degli impegni europei.

Dopo aver firmato in Europa un Patto di Stabilità lacrime e sangue, che comporta circa 13 miliardi di tagli e tasse per noi, il duo Giorgetti- Meloni continua a reiterare la richiesta di una deroga, strozzato com’è dalla crisi economica ed energetica e incapace di trovare soluzioni in casa propria. Il duo Giorgetti-Meloni continua a chiedere la deroga al Patto Ue che ha firmato. “Se la crisi in Medio Oriente dovesse conoscere una nuova recrudescenza, dovremmo porci seriamente il tema di una risposta europea, non dissimile per approccio e strumenti a quella messa in campo per rispondere alla pandemia. In quel caso, riteniamo che non dovrebbe essere un tabù ragionare di una possibile sospensione temporanea del Patto di stabilità e crescita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Patto di stabilità, Giorgetti e Meloni insistono sulla deroga al testo firmato da loro. Bruxelles ribadisce il suo no L’Istat conferma: rapporto Deficit-Pil al 3,1%. Giorgetti vuole chiedere la deroga al Patto di Stabilità, ma Bruxelles risponde piccheLa conferma che arriva dall’Istat sul rapporto deficit-Pil in Italia nel 2025 pari al 3,1%, ovvero sopra il 3%, la soglia necessaria per avviare a... Patto di stabilità, Giorgetti: "Se situazione non cambia inevitabile deroga al 3%"“È chiaro che la riflessione a livello europeo, se la situazione non cambia, sarà inevitabile” sulla deroga alla regola del 3% prevista dal Patto di... Temi più discussi: UE gela Giorgetti: no alla sospensione del Patto di stabilità richiesta dall'Italia; Giorgetti: Sospendere il Patto di stabilità. Ma Bruxelles lo gela; Patto di stabilità, Giorgetti: Se situazione non cambia inevitabile deroga al 3%; Meloni ostaggio di Trump e del patto di stabilità Ue. Patto di stabilità, Giorgetti e Meloni insistono sulla deroga al testo firmato da loro. Bruxelles ribadisce il suo noIl duo Giorgetti-Meloni continua a chiedere la deroga al Patto Ue che ha firmato. Bruxelles ribadisce il suo no ... lanotiziagiornale.it I conti di Giorgetti: Se la crisi dura si sospenda il Patto di StabilitàNel caso di prolungato stress delle finanze pubbliche nel nostro paese o di severa recessione nell'area l'attivazione di tale clausole ... blitzquotidiano.it Due richieste chiare, due scelte politiche necessarie. Sospendere subito il Patto di Stabilità: le regole dell’austerità non possono soffocare economie già in difficoltà. Tassare gli extraprofitti: chi ha guadagnato di più in questa crisi deve restituire una parte al Pa - facebook.com facebook Ue, #Dombrovskis: il Patto di Stabilità non si sospende Il Commissario europeo all'economia ha ricordato che la clausola generale di sospensione si attiva solo in caso di grave deterioramento dell'economia. Una soglia che, secondo Dombrovskis, non è stata x.com