La premier italiana ha rivolto un appello all’Unione Europea, suggerendo la sospensione del patto di stabilità. Ha dichiarato che la crisi in corso potrebbe avere ripercussioni significative e che un intervento rapido potrebbe essere utile. Tuttavia, ha avvertito che agire troppo tardi rappresenterebbe un grave errore di valutazione. La sua posizione evidenzia la posizione del governo nel dibattito sulle misure economiche europee.

La premier Giorgia Meloni lancia un messaggio all’Europa: «L’ Ue non dovrebbe sottovalutare l’impatto che la crisi potrà avere » e per questo sospendere il patto di stabilità «potrebbe aiutare» ma di certo « muoversi troppo tardi è un enorme errore di valutazione. Stiamo chiedendo sia la sospensione del Patto, sia dell’Ets ». Arrivata a Verona per partecipare all’edizione 2026 del Vinitaly la presidente del Consiglio guarda al futuro prossimo dell’economia italiana e alle risposte attese dall’Europa, chiamata a fare la sua parte. Per Meloni la sospensione del patto di stabilità «deve essere una misura generalizzata, esattamente come stiamo chiedendo alcune cose che riguardano sia l’energia, con la sospensione dell’Ets di cui abbiamo cominciato a discutere mesi fa, ma anche il Cbam».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Patto di stabilità, Meloni incalza l’Ue: “Va sospeso. Muoversi tardi sarebbe un errore”

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