Meloni | Stanziato 1 miliardo euro per incentivi occupazionali ma se applicato ' salario giusto'

Il governo ha approvato un decreto legge che prevede lo stanziamento di quasi un miliardo di euro destinato a incentivi per l’occupazione. Le risorse si rivolgono principalmente a giovani under 35, donne e lavoratori in aree Zes. Tuttavia, l’accesso a questi incentivi è subordinato all’applicazione del salario giusto ai lavoratori interessati. La misura mira a favorire l’occupazione, ma è condizionata a questa specifica condizione.

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Decreto Legge stanzia quasi un miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi rivolti a giovani under 35, donne e lavoratori in area Zes, a cui si puo' accedere solo se si applica ai lavoratori il salario giusto. Con salario giusto s'intende il trattamento economico complessivo percepito dal lavoratore, non solo dal salario orario ma da tutti gli elementi economici, diverso dal salario minimo orario con cui si rischia di peggiorare alcuni contratti in essere", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Stanziato 1 miliardo euro per incentivi occupazionali, ma se applicato 'salario giusto' Meloni: Stanziato 1 miliardo euro per incentivi occupazionali, ma se applicato 'salario giusto' Notizie correlate Decreto Primo Maggio 2026, via libera del Cdm. Meloni: “1 miliardo di incentivi ma solo a chi applica il salario giusto”Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sul lavoro “in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del... Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Lavoro. Meloni: quasi 1 miliardo per incentivi occupazionaliVia libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al nuovo decreto Lavoro, varato in vista del Primo maggio, Rafforzare il ruolo dei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Meloni, dal governo oltre 1 miliardo per cure e terapie sperimentali; Camera con Vista; Meloni dal governo oltre 1 miliardo per cure e terapie sperimentali. Meloni: Stanziato 1 miliardo euro per incentivi occupazionali, ma se applicato 'salario giusto'(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 Decreto Legge stanzia quasi un miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi rivolti a giovani under 35, donne e lavoratori in area ... la7.it Meloni, quasi 1 miliardo per incentivi occupazionali, solo se applicato salario giustoIl decreto legge stanzia quasi un miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi occupazionali. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, che si è presentata in conferenza s ... lanazione.it La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sceglie la linea della fermezza burocratica - facebook.com facebook Il Parlamento europeo si è espresso con un voto netto: senza consenso è stupro. E' una linea chiara, che rafforza le tutele e mette al centro le vittime. Ma mentre l'Europa va avanti sui diritti, in Italia il governo Meloni vuole riportare indietro le lancette con il ddl x.com