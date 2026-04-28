Meloni sovranista

Il governo ha avuto un confronto acceso con la Svizzera, in particolare riguardo alle questioni fiscali e alle tariffe applicate alle famiglie coinvolte in incidenti a Crans-Montana. La premier ha adottato una posizione dura, ma sembra che le tensioni siano state alimentate anche da alcune decisioni delle autorità svizzere che hanno determinato fatture molto alte per queste famiglie. La discussione si inserisce in un quadro di sforzi diplomatici ancora in corso.

Meloni riesce a fare la voce grossa solo con la Svizzera. Però gli svizzeri ci hanno messo del loro con quelle fatture astronomiche alle famiglie dei feriti di Crans-Montana. Ornella Vinci via email Gentile lettrice, le cifre richieste sono un tema a sé stante: 75.000 euro per un ricovero di 15 ore è una rapina. Ma la questione è un’altra. La Svizzera ha precisato che le fatture sono indirizzate al Sistema sanitario italiano. Ora, dal punto di vista dell’opportunità e della decenza, si può opinare, ma sul piano giuridico mi pare che gli elvetici non facciano che applicare le regole: a situazione inversa sarebbe Berna a pagare per i suoi cittadini.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

MELONI PERDE PEZZI!

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