Usa | Conte ' Meloni sovranista di Colle Oppio come può sposare progetto Maga?'

Giuseppe Conte ha sollevato una domanda diretta sulla coerenza tra le posizioni di Giorgia Meloni e il progetto Maga, criticando il suo orientamento sovranista di Colle Oppio. La sua riflessione nasce dal fatto che Meloni sostiene politiche nazionaliste, mentre si avvicina a una proposta che punta a rafforzare l’Italia tramite iniziative di carattere economico e culturale. Conte ha sottolineato come questa scelta possa apparire contraddittoria, considerando anche il coinvolgimento di alcuni esponenti politici nel sostegno al progetto Maga, che mira a ridare slancio all’Italia.

Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Sulla dottrina Maga la Meloni, sovranista di Colle Oppio, può permettersi di sposare il progetto Maga? Quanto meno Miga, make Italy great again. Ma che politica estera è?". Lo ha detto Giuseppe Conte a SkyTg24.