Alemanno | Vannacci? È più sovranista di Meloni e Salvini

Gianni Alemanno ha commentato che Roberto Vannacci, ex generale ora in pensione, mostra un atteggiamento più sovranista rispetto a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, e questa opinione si basa sulla crescita di consensi che il suo movimento sta ottenendo. Alemanno ha anche sottolineato come il partito di Vannacci stia attirando voti che prima erano destinati a Fratelli d’Italia e alla Lega, portando alcuni elettori a preferire un sovranismo più radicale. Nel suo intervento, il sindaco di Roma dal 2008 al 2013 ha definito il generale «sovranista sociale», evidenziando una posizione più net

Gianni Alemanno dice che Roberto Vannacci è più sovranista di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Mentre i sondaggi dicono che il partito del generale in pensione ruba voti proprio a Fratelli d'Italia e alla Lega, il sindaco di Roma dal 2008 al 2013 oggi in carcere si definisce «sovranista sociale». «Questo governo conservatore cerca di garantire la difesa dei valori identitari del nostro popolo e questo mi rappresenta. Le politiche economiche e sociali però mi sembrano continuazione di quelle di Mario Draghi. Mi auguro che ci sia un ripensamento complessivo perché l'esecutivo non sta rispondendo alle aspettative di chi lo ha votato», esordisce in un'intervista a La Stampa.