Meloni leader che traccia la rotta chiunque parli con lei lo nota | la prefazione di Vance a Giorgia’s Vision

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha scritto la prefazione all'edizione americana del libro ‘Giorgia’s Vision’, scritto dalla premier italiana in collaborazione con un giornalista. Nel testo, Vance afferma che Meloni è una leader che indica chiaramente la direzione da seguire e che chiunque abbia avuto modo di parlare con lei lo ha notato. La pubblicazione del volume si inserisce in un contesto di attenzione internazionale verso le posizioni politiche della premier.

Meloni “traccia la rotta verso una ritrovata grandezza”. Parola di J.D. Vance. Il vicepresidente degli Stati Uniti firma la prefazione all’edizione americana del del libro ‘Giorgia’s Vision, dialogo della premier con Alessandro Sallusti. Il Corriere della Sera ne pubblica ampli stralci. Vance e la prefazione a ‘Gior-gia’s Vision’. “Gli europei si meritano bravi statisti. Proprio come noi americani speriamo di eleggere leader illuminati nel nostro Paese, l’America si augura che gli elettori in tutta Europa siano capaci di mandare al governo uomini e donne desiderosi di mettere al primo posto il loro Paese: difendere i propri confini e promuovere il primato della famiglia; senza lasciarsi turbare dalle voci dei propri concittadini, anche quando esprimono opposizione o dissenso”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Meloni leader che traccia la rotta, chiunque parli con lei lo nota”: la prefazione di Vance a “Giorgia’s Vision” Commenti alla stampa con il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America, J.D. Vance. Notizie correlate Leggi anche: Esce in Usa libro Meloni “Giorgia’s vision” con prefazione di Vance Leggi anche: “La visione di Giorgia”: negli Usa esce il secondo libro di Meloni. Prefazione del vicepresidente Vance Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Da Conte a Schlein, perché il Campo largo tifa per Meloni sulla legge elettorale; La Giornata Parlamentare. Documento di finanza pubblica, Giorgetti: Stime da aggiornare; Spari alla cena di gala, la condanna di Meloni: Odio politico e fanatismo non devono trovare spazio; Non sa di cosa parla. Solovyev attacca pure Mattarella. Da Conte a Schlein, perché il Campo largo «tifa» per Meloni sulla legge elettoraleAnche Giuseppe Conte farà il tifo per Giorgia Meloni sulla riforma della legge elettorale, che dalla prossima settimana vedrà impegnati in Parlamento i «bipolaristi» e il «partito del pareggio», ... corriere.it Meloni, ecco chi vuole farle le scarpe: lo scenario che cambia tuttoA Palazzo Chigi non ci sono allarmi ufficiali, ma il clima è cambiato. La sensazione, sempre più diffusa nei corridoi del potere, è che attorno a Giorgia ... thesocialpost.it Per tutti quelli che credono che la Meloni abbia tagliato i ponti con Trump e il mondo dell’estrema destra americana. Sul corriere di oggi la prefazione “sviolinata” di Vance per “Meloni leader forte e capace”. Che litigatona eh - facebook.com facebook I leader su Trump. Meloni: “No spazio all’odio politico”. Sánchez: “La violenza non è la risposta” x.com